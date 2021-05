Maltempo, interventi per caduta alberi

Il maltempo di questa notte ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per alberi e piante finiti sulla carreggiata. Nel Friuli Occidentale, i pompieri sono intervenuti a Brugnera, in via Villa Varda, a circa 200 metri dal palazzo del Municipio, per la rimozione di una pianta rovinata in strada.

Sempre ai Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti, poi, in via Bellasio, a Cordenons, nelle prime ore di oggi, per spostare una grossa pianta finita sulla carreggiata; l'albero ha invaso completamente la sede stradale. Nessuna persona è rimasta ferita e gli alberi non hanno colpito automobili o altri mezzi.

Anche nell'ex provincia di Udine i pompieri sono intervenuti per alcuni rami finiti sulla strada a Cornino di Forgaria nel Friuli e tra Fagagna e Majano. Le piogge intense non hanno causato altri problemi durante la notte.