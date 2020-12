Maltempo, intervento in elicottero in Val Raccolana

Intervento d’urgenza ieri sulle frazioni isolate a causa della nevicata dei giorni scorsi nel Comune di Chiusaforte, ovvero Patocco, Chiout Micheli e Pezzeit. A causa dell’impraticabilità delle strade per raggiungere le aree isolate e non appena le condizioni meteo lo hanno permesso, E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti a media e bassa tensione, ha commissionato alla società Helica di Amaro l’intervento con elicottero per il ripristino dei guasti alla linea elettrica che alimenta la Val Raccolana, in collaborazione con la Protezione Civile, il Comune di Chiusaforte e Riel Srl, società qualificata e specializzata per i lavori Enel.

Con l’elicottero, sono stati portati nell’area interessata, oltre al gruppo elettrogeno e ai tecnici, anche generi di prima necessità, permettendo così il ripristino del servizio di energia elettrica, sospeso a causa dei danni provocati dall’accumulo di neve. Nelle frazioni isolate vivono in tutto una trentina di persone.

L’unica via rapida per l’intervento era quella aerea: l’elicottero di Helica si è alzato in volo da Amaro e in pochi minuti è stata raggiunta la Val Raccolana. Riel e Helica hanno nel loro core business proprio l’intervento in casi di estrema necessità contingente legati a calamità naturali, condizioni meteo avverse o situazioni particolari, quando ed in special modo, per causa di forza maggiore, servizi di pubblica utilità, vengono sospesi.

Sono numerosi gli interventi che compiono ogni anno in condizioni di emergenza, con: mezzi aerei o su gomma, know how e personale addestrato a far fronte a questa tipologia di situazioni.