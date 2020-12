Maltempo, mercoledì scuole ancora chiuse nei comuni più colpiti

Mercoledì 9 dicembre diverse scuole non riapriranno i cancelli a causa dei pesanti disagi legati al maltempo. La decisione è stata presa, in serata, dal Prefetto di Udine, Angelo Ciuni, dopo che alcuni sindaci - in particolare quello di Sappada, Manuel Piller Hoffer, e di Tolmezzo, Francesco Brollo - avevano già disposto la chiusura degli istituti.

L'ordinanza che vieta la ripresa delle attività didattiche interessa 57 comuni dell'ex provincia di Udine, quelli interessati dall'allerta in vigore da venerdì.

Si tratta di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sappada, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio.