Maltempo, nel pomeriggio ancora forti precipitazioni sul Fvg

Dopo la violenta grandinata che ha colpito il Friuli Occidentale questa mattina, nel pomeriggio, fino alle 17, si sono avuti ulteriori temporali anche localmente forti tra la pianura e le Prealpi. In quota le correnti sono sud-occidentali e affluisce aria umida. Permane, quindi, instabilità, ma più moderata rispetto alle ore precedenti, dato che il vento è ruotato da sud a ovest nei bassi strati e le temperature si sono abbassate e l'energia va sensibilmente diminuendo.

Temporali ancora forti interessano, invece, la Slovenia.

EVOLUZIONE. Per il tardo pomeriggio e la sera la zona montana sarà eventualmente interessata da locali piogge deboli o moderate, ma non più da temporali, mentre su pianura costa potranno esserci ulteriori rovesci e temporali, ma progressivamente meno frequenti e di minor intensità, anche se qualche temporale più intenso non si può escludere sulla costa fino a sera, dato che il mare è ancora molto caldo.

Nella notte e domattina ci saranno probabilmente ulteriori piogge specie al confine con la Slovenia e forse anche qualche temporale ma di intensità moderata con vento al suolo moderato da nord-est.

EFFETTI AL SUOLO. Si segnala la caduta di alberi e ramaglie a Tarcento, Cormons, Magnano in Riviera, Nimis, Campolongo Tapogliano - lungo la regionale 252 - a San Daniele del Friuli, in particolare in località Villa Serravalle, Terzo d’Aquileia e Fiume Veneto, con locali temporanee interruzioni della viabilità.

Locali allagamenti segnalati a Chiusaforte e Pasiano di Pordenone.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. I corsi d’acqua minori delle aree interessate dalle precipitazioni più intense hanno subito rapidi innalzamenti dei livelli e successivo abbassamento al cessare delle precipitazioni. I corsi d’acqua principali nel bacino del Tagliamento-Fella e del Torre sono ingrossati ma sotto i livelli di guardia.

ATTIVITA'. Sono in corso da parte di tecnici della Protezione civile interventi di ripristino di problematiche su viabilità minori, causate nel gemonese dai temporali di venerdì scorso e accentuate dalle precipitazioni di oggi.

Sono in corso attività di supporto al comune di Azzano Decimo per ripristino dei danni alle coperture causati dalle grandinate di questa mattina. Alle 18 sono 45 gli interventi svolti dalle squadre dei Vigili del Fuoco del Friuli Occidentale. La sala operativa dei pompieri ha ricevuto oltre cento richieste di intervento dalle 8 di questa mattina quasi esclusivamente per coperture di tetti.

Sono stati finora operativi per interventi e monitoraggio del territorio 34 volontari di Protezione civile di 10 Comuni.