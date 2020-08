Maltempo nella notte in Friuli Venezia Giulia. Numerosi gli interventi che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco.

A Tarcento, questa mattina, intorno alle 7, un albero è caduto in via Oltretorre, in prossimità del ponte di Molinis, occupando metà della carreggiata.

A Cervignano del Friuli, in via Stabile, un fulmine ha colpito un albero. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un albero è caduto a Brazzano di Cormons occupando la carreggiata. Nella serata di ieri, domenica 2 giugno 2020, inoltre, nuovo blackout in alcuni quartieri di Grado; è stato necessario in questo caso anche l'intervento del personale dell'Enel per il posizionamento di un generatore più grande rispetto a quello installato 24 ore prima.

Il guasto non è dovuto al maltempo ma a un problema alla rete di distribuzione della corrente che si sta cercando di risolvere nel minor tempo possibile per evitare nuovi black out.

Nella località di Malchina, infine, nel comune di Duino Aurisina, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un cavo del telefono tranciato e penzolante sulla viabilità. È stato necessario attendere l'arrivo anche dei tecnici Telecom per la sua messa in sicurezza e per il ripristino della linea.

In regione permane l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile Fvg per tutta la giornata di oggi e per quella di domani. Sono previsti temporali, localmente anche forti, su tutta la regione.