Maltempo, nottata di forti precipitazioni

Ancora una nottata di intense precipitazioni su tutta la regione, che dalla scorsa settimana sta vivendo una fase di quasi costante allerta meteo. Stato che rimarrà in vigore fino alle 12 di mercoledì 20, con la Protezione civile che ha diramato un allerta giallo su tutto il territorio, con la sola esclusione dell’area di Trieste.

Nella notte, complici anche le forti precipitazioni, sono stati necessari diversi interventi per allagamenti, sopratutto nella Bassa, in particolare a Varmo (dove si è lavorato con l'idrovora per il pompaggio dell’acqua di drenaggio urbano a Canussio), ma anche a Latisana e Cervignano. A Monfalcone, si è lavorato in un condominio, dove gli scantinati erano stati completamente invasi dall’acqua.

Scuole chiuse, oggi, nel Comune di Pordenone. La decisione è stata presa dal Centro operativo Comunale, riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri. “La decisione – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – è stata presa in virtù del fatto che è prevista molta pioggia. Il che, unitamente al traffico, ci ha fatto propendere per la chiusura, per evitare che la città possa andare in tilt dal punto di vista della viabilità. Unica eccezione, gli asili nido”, spiega il primo cittadino.

Diversi i black-out verificatisi in molti comuni. Squadre tecniche sono già al lavoro per il ripristino, per ulteriori segnalazioni si ricorda il numero verde di E-Distribuzione 803 500.

VIABILITA' (aggiornamento alle 9). Chiusa la traffico la regionale 465 dal km 46+300 al km 46+500 in comune di Cercivento per frana; la regionale 24 al km 3+650 tra Treppo e Ligosullo per dissesto; la regionale 63 di Pala Barzana in comune di Andreis per dissesto; la regionale 25 nei pressi del rio Tamai per esondazione.

Tante anche le strade comunali interrotte lungo tutto la pianura e la Bassa Friulana. In particolare, si segnalano allagamenti a Lignano, a Palmanova, a Latisana, Cervignano e a Pordenone. A Gorizia, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Franconia dove un albero è caduto e si è appoggiato sul tetto di una casa.