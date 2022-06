Maltempo, nottata difficile a Clauzetto

Sono state ore difficili per gli abitanti di Clauzetto. A causa del maltempo, una decina di famiglie è rimasta senza elettricità da poco prima di mezzanotte fino alle 8 di questa mattina, quando sono stati risolti i guasti sulla linea elettrica.

Le forti raffiche di vento hanno anche fatto cadere diversi alberi lungo l'ex provinciale 55 che porta da Orton a Pielungo, nei pressi del cimitero di guerra.

In giornata, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e di alcuni volontari tra i residenti, la situazione è tornata alla normalità con la riapertura della strada alla circolazione. A coordinare i lavori, nonostante si trovasse in Francia, per la parte del Comune è stato il sindaco Flavio Del Missier, che ha voluto ringraziare quanti hanno operato per ristabilire la situazione.