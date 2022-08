Maltempo, nuovi disagi a Resia

L'ondata di maltempo ha colpito anche la viabilità alternativa da e per Resia. Le precipitazioni hanno danneggiato alcuni tratti del by pass, aperto a tempo record il 30 luglio lungo il Rio Resia.

Il paese, infatti, era rimasto isolato dopo la chiusura dell'ex strada provinciale 42, resasi necessaria in seguito agli incendi, che hanno messo a forte rischio la circolazione per caduta massi.

La Protezione civile di Resia, tramite un post su Facebook, comunica che si sta lavorando per ripristinare la viabilità provvisoria: "Per chi deve uscire da Resia, segua le indicazioni dei volontari della Protezione civile che troverete posizionati a Tigota. Per chi deve entrare a Resia, troverete l'agente della Polizia municipale a Povici di Resiutta. Purtroppo l'abitato di Povici è piccolo, quindi, per non creare ingorghi, abbiate pazienza e cercate di non recarvi in massa ma abbiate la pazienza di aspettare. Quanto prima sarà risolta la viabilità in doppio senso di marcia, ma al momento è meglio avere prudenza".

Foto del bypass scattata in occasione dell'apertura