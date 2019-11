Maltempo, nuovo allerta meteo sul Fvg

Dopo il fronte di domenica e quello di martedì, che hanno portato temporali localmente anche molto forti, provocando disagi per alberi abbattuti e allagamenti, la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo allerta meteo, di livello giallo, su tutta la regione.

Una profonda saccatura atlantica domani arriverà sul Mediterraneo, convogliando un fronte verso le Alpi in generale e il Triveneto in particolare. Il fronte è inserito in un intenso flusso di correnti umide meridionali e seguito da correnti più fredde e secche atlantiche.

Ecco le previsioni meteo.

VENERDI' 8: In pianura piogge in genere intense e temporali. Sui monti precipitazioni anche molto intense e temporalesche, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1800 metri circa, 1500 m sulle Alpi con oscillazioni anche significative. Verso il Cadore la quota neve sarà in genere più bassa e potrà scendere fino a 1200 m circa. In quota soffieranno venti sostenuti da sud. Sulla costa soffierà Scirocco da sostenuto fino a forte e in serata girerà a Libeccio sostenuto. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Le piogge sulla costa saranno meno intense rispetto alla pianura, ma saranno possibili dei temporali, specie sulla fascia lagunare.

SABATO 9: Miglioramento con qualche rovescio temporalesco residuo.