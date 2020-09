Dopo tre giorni di super lavoro per gli interventi resisi necessari a causa del maltempo, in particolare per il personale dei Comandi provinciali Vigili del fuoco di Udine, Gorizia e Pordenone, la situazione è rientrata nella normalità.

Sonos tati quasi mille gli interventi di soccorso che hanno impegnato dalla serata del 29 agosto a questa mattina i pompieri regionali per alberi caduti, allagamenti, smottamenti e problemi alle coperture di alcuni edifici.