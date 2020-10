Maltempo, picco di marea sulla costa. Temporali nel pomeriggio

Un marcato fronte atlantico, preceduto da forti correnti meridionali a tutte le quote, passerà sulla regione questo pomeriggio. In seguito insisteranno correnti sudoccidentali in quota che, da domenica sera, saranno di nuovo umide e precederanno un fronte previsto nella notte successiva.

EVOLUZIONE. Oggi, sabato 3 ottobre piogge temporalesche in genere intense, localmente molto intense sulle Prealpi e in Carnia, meno sulla costa. Possibile qualche temporale forte. Soffierà vento da sud sostenuto, temporaneamente forte sulla costa e in quota, con probabili mareggiate e acqua alta. Dal pomeriggio-sera il vento girerà a Libeccio e poi i fenomeni tenderanno ad attenuarsi a iniziare da ovest.

Per la giornata di domani, domenica 4 ottobre: previste piogge deboli e residue. Nella notte tra domenica e lunedì piogge anche localmente intense e temporalesche con Libeccio sostenuto sulla costa. Poi variabilità con qualche rovescio sparso specie ad est e sulle Prealpi.

SITUAZIONE. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna. I principali fiumi sono sotto il livello di guardia. Raggiunto il picco di marea intorno alle 12 a Grado, a 1.23 metri, a Lignano Sabbiadoro a 1.11 metri, e a Trieste 2.79 metri, ma non si sono registrati disagi.

Primi interventi per maltempo in montagna. I Vigili del Fuoco Volontari di Forni di Sotto sono intervenuti, infatti, questa mattina, lungo la regionale, ad Ampezzo, per la rimozione di un grosso masso distaccatosi dal versante e finito sulla carreggiata. Per fortuna la pietra non ha colpito auto in transito o persone; è stata rimossa e la viabilità ripristinata.

Altro intervento, poi, a Piani di Sotto, a Prato Carnico, dove una pianta si è schiantata sulla carreggiata (anche in questo caso senza colpire vetture o mezzi di passaggio). È stata rimossa dai pompieri volontari di Rigolato.

VOLONTARIATO. Da inizio evento hanno operato complessivamente 122 volontari di 30 Comuni per interventi e monitoraggio territorio