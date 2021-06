Maltempo, piogge e grandine nel Pordenonese

Pioggia intensa, temporali e anche grandine. Ieri sera, poco prima delle 20, una perturbazione sul Friuli Occidentale, nel Pordenonese. Chicchi grandi come noci sono caduti in città e provincia. Oltre una quarantina le chiamate ai Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile allertati e subito operativi sul territorio per risolvere le criticità segnalte dai cittadini.

Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni a cura di Osmer Arpa Fvg.

Oggi, mercoledì 30 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con vento moderato da sud o sud-ovest, più sostenuto in quota sui monti. Dal pomeriggio saranno probabili temporali sparsi sulla zona montana, specie sulle Prealpi, in serata possibili anche sulle altre zone. Localmente qualche temporale potrebbe essere anche forte.



Giovedì 1 luglio

La giornata sarà meno calda e un po' più instabile con cielo da poco nuvoloso a variabile, saranno possibili temporali sparsi su tutte le zone, specie dal pomeriggio. Localmente qualche temporale potrebbe essere anche forte. In serata probabilmente soffierà un po' di Borino sulla costa.



Venerdì 2 luglio

Cielo da poco nuvoloso a variabile con probabili temporali sparsi, specie al pomeriggio. Sulla costa soffierà Borino o Bora moderata al mattino, poi venti a regime di brezza.