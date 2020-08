Maltempo, prima conta dei danni. Continua l'allerta

Raffica di interventi legati al maltempo sul Fvg, con allagamenti, alberi caduti, edifici scoperchiati e frane. Ricordiamo che per tutta la giornata è in vigore l'allerta meteo arancione su tutta la regione, con l'esclusione dell'area giuliana, dove l'allerta è gialla.

SITUAZIONE. Il fronte principale della saccatura tende ad avvicinarsi alla regione ed è previsto passare nel pomeriggio. Nel corso della notte non si sono verificati fenomeni significativi. Verso le 5 locali sono ricominciati inneschi temporaleschi sulla zona montana.

PREVISIONI. Nelle prossime 8-10 ore ci sarà un'intensificazione, grazie all'incremento dei flussi atmosferici legati al fronte. Già in mattinata i temporali tenderanno ad essere più frequenti, alcuni anche di forte intensità e con piogge localmente molto intense, specie sui monti ma via via più diffuse. Nel pomeriggio passerà il fronte con la probabile formazione e transito di una o due linee temporalesche con possibili raffiche di vento forte.

Sono attese piogge cumulate di oltre 100 mm locali sulla zona montana e a ridosso dei rilievi, fino a 50-80 locali circa sulle altre zone. Soffierà vento forte da sud in quota, anche oltre i 100 km/h sulle vette, sostenuto sulla costa, intorno ai 70 km/h.

INTERVENTI. Allagamenti nei comuni di Cormons, Udine (zona Baldasseria) e Cividale. Caduta alberi nei comuni di Buttrio, Tarvisio, San Lorenzo Isontino, Moruzzo, Tarvisio, Tavagnacco, Moggio Udinese, Majano (con interessamento della rete elettrica), Forgaria, San Quirino, Chiusaforte e Caneva.

Numerose le frane e gli smottamenti che hanno causato anche l’isolamento di frazioni e abitazioni nei comuni di Tramonti di Sotto e di Lauco, altre frane hanno interessato la viabilità nei comuni di Pontebba, Bordano, Verzegnis e Vito d’Asio.

Sono pronte le squadre per eseguire interventi in emergenza per ripristino viabilità di interesse comunale e regionale verso gli abitati di Paularo e Cabia.

Numerosi i black-out registrati in vari comuni della pedemontana (Clauzetto, Faedis e Cividale) e della pianura (Udine, Bertiolo, Manzano) fino a Lignano e Grado, dove nella notte c'è stata una mareggiata.

Per segnalazioni e aggiornamenti contattare E-Distibuzione al numero verde 803 500.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Il Tagliamento a Venzone è sceso sotto il livello di guardia, è previsto il passaggio di un picco di piena a Latisana alle 12 circa ma si dovrebbe mantenere sotto il livello di primo presidio. E’ aperto il Servizio di Piena per i tratti arginati di competenza Regionale e Statale.

Gli altri idrometri di riferimento del bacino Cellina-Meduna e del bacino dell’Isonzo e del torrente Cormor sono sotto i livelli di guardia. In Comune di Socchieve è chiuso il guado sul Lumiei. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna.

NUMERI. Da inizio evento hanno operato complessivamente più di 400 volontari della Protezione civile con un centinaio di mezzi per monitoraggio sul territorio. Nella notte il Numero Unico di Emergenza ha registrato 180 chiamate di soccorso per il maltempo.

Super lavoro anche per i Vigili del fuoco: alle 19 di ieri sono stati più di 240 gli interventi riconducibili al maltempo che i pompieri dei comandi provinciali di Pordenone e Udine, con il supporto dei colleghi giunti dai comandi di Trieste e Gorizia, hanno portato a termine. Allagamenti, alberi caduti e pericolanti, frane smottamenti, tetti scoperchiati persone bloccate dall'acqua nelle vetture hanno impegnato i Vigili del fuoco per tutta la notte.

Al momento sono una ventina gli interventi dovuti al maltempo che sono ancora da portare a termine nel territorio regionale. Continua il costante monitoraggio dell'evolversi della situazione, da parte delle sale operative, allertate e pronte a muovere in qualsiasi momento le sezioni operative dei quattro comandi provinciali.