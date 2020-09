Maltempo, prima neve sul Lussari e a Sappada

Nella notte si sono osservate ancora piogge da abbondanti ad intense sulla zona montana (30-40 mm) e sulla fascia orientale, in genere moderate sulle altre zone. È apparsa la neve fino a fondovalle a Sappada e sulle altre zone della Carnia e del Tarvisiano in genere oltre i 1400-1600 metri. Con l'ingresso di masse d'aria più fredda, il vento soffia ora dai quadranti settentrionali e orientali, con raffiche intorno a 60/65 km/h sia in quota che sulla costa e le temperature hanno subito un deciso calo dappertutto.

EVOLUZIONE. Fino alle prime ore del mattino di sabato, la presenza in quota del minimo barico favorirà ancora precipitazioni in genere moderate, solo localmente abbondanti, nevose oltre i 1300-1500 m. Il vento, proveniente dai quadranti settentrionali e orientali, continuerà ad essere sostenuto, con raffiche intorno a 70 km/h, ma l'afflusso di masse d'aria progressivamente più secche, contribuirà ad attenuare ulteriormente le precipitazioni. Nella mattina di sabato ci sarà un miglioramento e un deciso calo del vento.

PREVISIONI. Sabato. Di notte e primo mattino su pianura e costa cielo coperto con piogge residue e vento da nord o nord-est moderato; sui monti nuvoloso. In giornata ovunque cielo variabile e attenuazione del vento, ma sarà possibile qualche ulteriore precipitazione pomeridiana, più probabile sulle Prealpi, eventualmente nevosa oltre i 1.500 metri circa. Farà fresco.

Domenica. Di mattina e in giornata cielo in genre variabile, con la possibilità di qualche rovescio anche temporalesco tra la costa e le Prealpi, ma anche di schiarite. Sulle Alpi tempo più stabile, con cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio, possibile aumento della nuvolosità da sud fino a cielo coperto ovunque in serata, con piogge a partire dalla costa verso l'interno. Bora sulla costa dalla sera. Previsione incerta.

EFFETTI AL SUOLO. Dal tardo pomeriggio di venerdì si segnala caduta alberi nei comuni di Maniago, Tavagnacco e Torviscosa. In comune di Socchieve è ancora chiuso il guado temporaneo per la frazione di Avaris.

Interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine e dei Distaccamenti dalla provincia questa notte per caduta alberi. I pompieri sono intervenuti in particolare a Povoletto, Arta Terme, Trasaghis e Gemona del Friuli per piante che si sono schiantate sulla carreggiata. Per fortuna nessun mezzo in transito o posteggiato è rimasto coinvolto nella caduta alberi. Nessuna persona è rimasta ferita.

A Udine un grosso platano è caduto in viale Venezia e ha richiesto un complesso al lavoro da parte dei pompieri per la sua rimozione e per il ripristino, quindi, della circolazione. Interventi anche nel Friuli Occidentale per le forti piogge e per due alberi finiti sulla viabilità.

Nessun particolare disagio, questa notte, in provincia di Trieste sul fronte maltempo, mentre in provincia di Gorizia nelle ultime 24 ore sono stati 30 gli interventi per caduta piante, allagamenti di negozi e scantinati, e in generale per problemi d'acqua.

FIUMI. Situazione monitorata e sotto controllo. Attualmente il Tagliamento a Madrisio ha superato il livello di guardia alle 23 ha raggiunto il valore di 2,16 m in leggero aumento. Ingrossati l'Isonzo e Vipacco che, a Savogna d’Isonzo, è sceso sotto il livello di attenzione (alle 23 ha raggiunto il valore di 4,19 m in diminuzione). Sono chiusi il guado di Rauscedo in comune di Vivaro e il guado di Murlis in comune di Cordenons sul Meduna.

NUMERI. Da inizio evento hanno operato complessivamente 180 volontari della Protezione civile di 50 Comuni per interventi e in monitoraggio sul territorio. Da inizio evento sono pervenute complessivamente 250 chiamate al Numero Unico d’Emergenza.