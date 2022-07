Maltempo, primi disagi in Friuli

Come annunciato, sul Fvg è arrivato un marcato fronte freddo. Dopo aver valicato le Alpi nel primo pomeriggio, la perturbazione è scesa verso la Bassa friulana e il Goriziano, con pioggia e forti raffiche di vento.

Al momento si segnalano due pali caduti sulla strada tra Mortegliano e Flumignano. Un albero, invece, si è schiantato sulla carreggiata in via Santa Maria, a Bicinicco. Un altro arbusto è caduto sull'ex provinciale per Bertiolo. Ad Aquileia, invece, i Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero caduto su un'automobile parcheggiata; nessuno è rimasto coinvolto.

Preoccupa la situazione meteo a Palmanova, dove questa sera, alle 21.30, si esibirà Zucchero. Alle 18, fortunatamente, il cielo sopra la città stellata ha iniziato a schiarisi.

Proprio questa mattina, in base al monitoraggio di Arpa e Osmer, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia aveva emanato un'allerta meteo gialla su Bassa friulana e Venezia Giulia, per le possibili criticità sulla viabilità regionale dovute alla probabile caduta di rami e ramaglie sulle strade regionali. Il maltempo dovrebbe cessare intorno alle 21.