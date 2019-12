Maltempo, prorogato l'allerta meteo

Stamattina sull'alto Adriatico si è formata una depressione, che nel pomeriggio si sposterà lentamente in Croazia, e sulla regione sono ricominciate le precipitazioni.

Fino al tardo pomeriggio piogge intense su bassa pianura e costa, abbondanti dalla pianura alle Prealpi, deboli o moderate sulle Alpi con quota neve oltre i 600-1000 m sulle Alpi, 1000-1400 msulle Prealpi. Soffierà vento da nord o nord-est da moderato a temporaneamente sostenuto.

Dal tardo pomeriggio miglioramento con schiarite e cessazione del vento e delle piogge a partire dal Pordenonese e dalla Carnia. In serata formazione di ghiaccio in montagna sulle zone innevate e possibili nebbie in pianura.

Per questo, la Protezione civile regionale ha deciso di prolungare l'allerta meteo in corso fino alle 12 di lunedì 23 dicembre. Criticità di livello giallo su tutta la regione, ad esclusione della montagna. Si temono diagi per le precipitazioni e la possibile acqua alta sulla costa.