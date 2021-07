Maltempo, raffica di alberi e pali caduti

Diversi i danni causati dal maltempo, preannunciato dall'allerta meteo diramata dal pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile del Fvg. Vigili del Fuoco e Volontari della Protezione Civile sono stati impegnati fino alle 23 a Pozzuolo del Friuli, Mereto di Tomba, Codroipo, Basiliano e Lestizza per rami, alberi e pali per il trasporto dei cavi della corrente elettrica, rovinati sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento. Hanno operato i volontari di Protezione Civile di Lestizza e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Codroipo, insieme ai colleghi del Comando di Udine.

Interventi anche a Pasian di Prato, per cassonetti dei rifiuti finiti sulla carreggiata, che hanno creato problemi alla viabilità, subito risolti.

A Villanova del Judrio, nel comune di San Giovanni al Natisone, volontari al lavoro per la rimozione di un grosso ramo finito lungo la strada regionale 56. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Il personale della Forestale di Pontebba, poi, insieme al personale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarvisio e ai volontari di Pontebba e Chiusaforte di Protezione Civile sono intervenuti a Chiusaforte, per un incendio boschivo che si è sviluppato alle pendici del Monte Brezzi, causato con ogni probabilità dalla caduta di un fulmine, a quota 500 metri. Sono finiti in cenere arbusti e pini, per un'estensione di circa 200 metri quadrati. Il rogo è stato domato nella notte. Fortunatamente non ha minacciato abitazioni e, anche in questo caso, nessuna persona è rimasta ferita.