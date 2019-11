Maltempo, raffica di allagamenti in Fvg

Continua l’ondata di maltempo, che sta interessando tutta la regione con intense e costanti precipitazioni. Dalla scorsa settimana, il Fvg sta vivendo una fase di quasi costante allerta meteo, con brevi parentesi di sereno. L’allerta rimarrà in vigore fino alle 12 di mercoledì 20, con la Protezione civile che ha diramato un avviso di criticità giallo su tutto il territorio, con la sola esclusione dell’area di Trieste.

Nella mattinata di oggi si segnala una raffica di allagamenti, nei comuni di Grado, Terzo d’Aquileia, Trivignano, Palmanova, Carlino, Lignano, Tarvisio, Nimis, Tricesimo, Marano Lagunare, Santa Maria La Longa, Ronchi dei Legionari, Visco, Campolongo Tapogliano, Fogliano Redipuglia, Osoppo, Bagnaria Arsa, Pavia di Udine, Lestizza, Tavagnacco, Ruda e Arta Terme.

CORSI D’ACQUA E INVASI. Prosegue il servizio di piena sul fiume Tagliamento e sul Meduna. Gli scarichi degli invasi di Ravedis e Ponte Racli sul Meduna sono attualmente in diminuzione e con portata inferiore ai 150 mc/s.

Alle 12 il livello del Meduna all’idrometro di Pordenone Noncello ha raggiunto un valore misurato di 7,16 metri, superiore al valore di secondo presidio posto a 7 metri.

VIABILITA’. Chiusa al traffico la regionale 465 della forcella Lavardet e valle San Canciano dal km 46+300 al km 46+500 in comune di Cercivento per frana in atto; si sta ultimando la messa in sicurezza per una prossima riapertura; chiusa al traffico la regionale 24 “della Val Pontaiba” al km 3+650 tra Treppo e Ligosullo per dissesto; chiusa al traffico regionale 63 “di Pala Barzana” in comune di Andreis per dissesto; chiusa la regionale 25 “di Tamai” nei pressi del rio Tamai per esondazione.

Aperta ma monitorata la regionale 49 “di Prata” a Prata di Sopra, per esondazione del Meduna.

VOLONTARIATO. I volontari impiegati nella giornata di oggi sono 125 di 50 comuni. Dalla serata di ieri alle 12 di oggi le chiamate gestite dalla numero verde 800500300 sono circa 420. Dalla serata di ieri le richieste di intervento al 112 legate al maltempo sono un centinaio.

SITUAZIONE. Una depressione centrata al suolo sul mar Ligure continua a inviare correnti meridionali umide e instabili verso la regione, mentre al suolo convergono moderate correnti sciroccali sulla costa e sul mare con venti da nord o nord-est sulla pianura. Nelle ultime ore tale situazione ha determinato la persistenza di un'area di piogge intense tra Lignano e Udine, con valori localmente oltre 25 mm in un'ora e cumulati totali fino a 80 mm in 6 ore a Lignano e rispettivamente 90 e 100 mm in 12 ore a Udine e Lignano.

Nelle prime ore della mattina si è verificata una nevicata moderata su parte del Canal del Ferro e sulla Valcanale oltre i 400 metri circa; attualmente la quota neve è superiore ai 1300-1500 metri.

EVOLUZIONE. La zona di convergenza associata a piogge intense tenderà, nel corso delle prossime 6-8 ore, ad attenuarsi gradualmente spostandosi probabilmente verso ovest. Sono attesi quindi ancora rovesci di pioggia ma via via meno consistenti; dal tardo pomeriggio le piogge saranno moderate e in ulteriore successiva attenuazione e la quota neve non subirà variazioni significative.