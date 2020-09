Maltempo, raffica di allagamenti. Oltre 4mila fulmini sul Fvg

Breve tregua nell'ondata di maltempo che, ieri sera, ha colpito la nostra regione. Ricordiamo che, alla luce delle previsioni meteo, resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo della Protezione civile regionale. Criticità di livello arancione in montagna, mentre l'allerta è gialla sul resto del fvg.

Nel corso della notte l'intensificazione del flusso sudoccidentale ha portato piogge diffuse e temporali sulla regione, accompagnati da vento sostenuto da sud (raffiche a 80 km/h su Monfalcone e Grado).

Dalle 18 di giovedì alle 6 di venerdì sono caduti fino a 80 mm su Carnia e Prealpi Carniche, oltre 90 sulle Alpi Giulie, tra 160 e 190 mm sulle Prealpi Giulie (di cui 150 mm in 3 ore a Musi), tra 50 e 80 mm sulla pedemontana pordenonese, tra 80 e 120 mm sull'alte pianura udinese (di cui 105 in 3 ore ad Osoppo), oltre 80 mm sull'Isontino di cui 75 in 3 ore a Doberdò. Valori in genere tra 10 e 40 mm sulle altre zone della regione. Sono caduti quasi 4000 fulmini totali.

EVOLUZIONE. Nelle prossime 12 ore le correnti instabili associate al fronte (previsto passare nel tardo pomeriggio-sera) produrranno ulteriori rovesci e temporali con la possibilità di altre piogge intense, specie verso est, e vento di Libeccio sostenuto sulla costa. Le precipitazioni non saranno continue.

EFFETTI AL SUOLO. Segnalati allagamenti nei comuni di Cordenons, Aviano, Porcia, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Ronchi dei Legionari e Monfalcone. Alberi e rami caduti nei comuni di Reana del Rojale e San Quirino.

Si è staccata una frana sull’ex provinciale 54 da Redona a Chievolis tra i comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra. E’ crollato un muro sulla strada a Ragogna.

I Vigili del Fuoco di Pordenone, assieme alle Forze dell'Ordine e ai volontari della Protezione Civile hanno ricevuto un gran numero di segnalazioni per allagamenti, fortunatamente lievi, che hanno coinvolto scantinati di alcune abitazioni e strade; interventi anche per alcuni alberi caduti. I Comuni più interessati dall'ondata di maltempo sono stati Aviano, Cordenons e Pordenone, per un totale di circa 20 richieste di intervento gestite dalla sala operativa.La situazione gradualmente tornava alla normalità poco dopo la mezzanotte.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Nella notte si è registrato un incremento dei livelli idrometrici della maggior parte dei corsi d’acqua regionali che sono rimasti sotto i livelli di guardia.

VOLONTARIATO. Da inizio evento hanno operato complessivamente 33 volontari di 11 Comuni per monitoraggio sul territorio. Da inizio evento sono pervenute complessivamente 43 chiamate al Numero Unico d’Emergenza.