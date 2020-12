Maltempo, restano 2mila le utenze senza corrente

L’intensificarsi dell’eccezionale ondata di maltempo che da giorni sta interessando il Nord-Est del Paese, ha provocato, nella tarda serata di ieri, danni alle linee elettriche in provincia di Udine, a causa della caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti e delle intense nevicate che hanno provocato la formazione di ghiaccio sui conduttori elettrici. I danni hanno interessato sia linee di media e bassa tensione, gestite da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, sia linee di alta tensione, gestite da terzi.

La task force di E-Distribuzione, costituita da oltre 150 persone, tra tecnici e operativi, e da oltre 30 mezzi speciali, è al lavoro da ieri sera, con lo scopo di rialimentare i clienti nel più breve tempo possibile, attraverso manovre in telecomando, eseguite da remoto, e interventi sul posto. E-Distribuzione informa di aver già movimentato 120 gruppi elettrogeni, la cui installazione sarà completata nelle prossime ore. L’Azienda ricorda che tutte le azioni intraprese sono realizzate in costante coordinamento con le Istituzioni locali, la Prefettura e la Protezione Civile, con le quali si stanno concordando gli interventi nelle aree di difficile accessibilità a causa della viabilità interrotta. Proseguono inoltre le operazioni di mitigazione sulla cabina primaria di Ovaro, attualmente disalimentata in alta tensione e contro-alimentata in media tensione da E-Distribuzione per garantire la fornitura elettrica ai 5.600 clienti da essa serviti.

Alle 19.30, i clienti disalimentati in provincia di Udine sono circa 2.000. I lavori proseguiranno ininterrottamente fino al pieno ripristino delle forniture elettriche, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.