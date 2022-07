Maltempo, scarsi benefici nei campi

Oggi si sono riuniti i tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per fare il punto della situazione e monitorare l’evoluzione dell’andamento climatico e dei suoi effetti sul servizio irriguo, per attuare le adeguate contromisure.

Le piogge del 7 luglio hanno portato solo locali benefici alla grave carenza idrica degli ultimi mesi. Precipitazioni degne di nota si sono verificate solo nella zona di Pantianicco con circa 28 mm e Lestizza con 24 mm.

Il veloce passaggio temporalesco ha invece arrecato danni ad alcuni impianti; i fulmini hanno danneggiato un pozzo in comune di Lestizza, due in comune di Bicinicco.

Sul bacino montano del Tagliamento non si sono verificate precipitazioni significative e permane attiva l'integrazione della portata di A2A tramite il serbatoio dell’Ambiesta. Viene in tal modo garantito l'esercizio irriguo nel sistema derivatorio Ledra-Tagliamento senza necessità, attualmente, di riduzioni di portata nei canali e sospensione dell'irrigazione di soccorso.

Più problematica la situazione della derivazione dal torrente Torre a Zompitta: la portata fluente non è tale da garantire la presenza di acqua in tutte le rogge e l'esercizio irriguo negli impianti serviti dalle rogge di Udine e Palma.

La scarsità idrica costringe a procedere alla messa in asciutta della roggia Cividina da sabato 9 luglio, che segue quella del Roiello di Pradamano, già attuata dal 5 luglio. Si evidenzia che in questi corsi d’acqua non sono presenti impianti irrigui consortili, ma veniva attuata la sola irrigazione di soccorso.

Nel Medio Friuli continua il trend di abbassamento della falda, il Consorzio sta attuando le misure necessarie a mantenere comunque funzionanti gli impianti, seppur prelevando progressivamente una sempre minor portata nei pozzi che presentano le maggiori criticità.

Per quanto riguarda l'area della Bassa Pianura occidentale del comprensorio, compresa tra il Tagliamento e la direttrice Castions di Strada - San Giorgio di Nogaro, le maggiori criticità si manifestano presso l'impianto "Muzzana Irriguo" in comune di Muzzana e nell'area "Torsa irriguo" in comune di Pocenia e Rivignano Teor, dove la scarsità idrica non permette di garantire l'irrigazione a tutti i terreni e il servizio irriguo viene assicurato solamente alle ditte consorziate e, dove necessario, con irrigazione turnata.

Nella zona della Bassa Pianura orientale (compresa tra la direttrice Castions di Strada - San Giorgio di Nogaro e i fiumi Torre e Isonzo) i livelli dei canali si stanno ulteriormente abbassando; il Consorzio, comunque, al momento riesce a garantire il servizio irriguo pressoché integralmente e in tutte le zone.

“Stante il quadro sopra esposto, dopo un attento esame e una condivisione con gli uffici e il personale preposto - informa il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti - la Deputazione amministrativa ritiene che ci sia l’alta probabilità di non poter assicurare l’esercizio irriguo in diverse zone del comprensorio. In questa situazione, infatti, se si volesse continuare a mantenere l’esercizio irriguo sulla totalità delle superfici dove si registrano forti criticità, l’irrigazione non sarebbe sufficiente a garantire il raccolto con conseguenti danni per tutte le aziende interessate”.

Per limitare i danni alle coltivazioni, la Deputazione amministrativa ha fornito agli uffici consortili le seguenti priorità operative nell’assicurare il servizio irriguo:

Priorità in ordine decrescente:

1. Colture pluriennali (frutteti e vigneti);

2. Coltivazione del mais e medicai;

3. Coltivazione soia primo raccolto e girasole;

4. Coltivazione soia secondo raccolto.

Si tratta di un atto obbligato dovuto alla oggettiva scarsità di acqua, pur consapevoli della difficoltà a cui andranno incontro le aziende agricole. “Non si tratta di una scelta discrezionale - precisa la preside dell’ente - l’unico obiettivo è di assicurare al maggior numero possibile di terreni il servizio irriguo. Distribuendo a tutti la poca acqua presente, si finirebbe per compromettere un numero maggiore di raccolti”.

I POZZI

Riguardo i comprensori di Orzano e di San Giusto, comuni di Remanzacco e Premariacco, sono presenti 5 fonti di approvvigionamento dell'acqua, proveniente da pozzi freatimetrici denominati:

1. pozzo 1;

2. pozzo 2;

3. pozzo 3;

4. pozzo 4;

5. pozzo di S. Giusto.

All'interno dei pozzi sono installate delle elettropompe sommerse che captano l'acqua dalla falda freatica e la immettono nella rete irrigua afferente ai comprensori. Le pompe sono posizionate sotto la quota freatimetrica del livello dell'acqua e al limite inferiore dettato dalla profondità dei pozzi che nel loro valore medio è di 72 metri.

Ciò premesso, vista la particolare e anomala attuale situazione caratterizzata dall'abbassamento delle falde freatiche, di diversi metri rispetto alla normale escursione storica delle stesse, si è dovuto intervenire in primis nella parzializzazione della portata erogabile e successivamente nello spegnimento di alcune elettropompe a salvaguardia delle medesime allo scopo di evitare il loro funzionamento a secco.

Le pompe attualmente messe fuori servizio sono quelle afferenti ai pozzi n. 2 e n. 3. Le restanti pompe attive non sono sufficienti per il fabbisogno irriguo in tutti i comprensori citati. E' necessario, inoltre, preservare il funzionamento delle pompe attive, attualmente fuori dai parametri idraulici caratteristici di portata e pressione, riducendo sensibilmente i prelievi della rete nella disponibilità attuale di 240 l/s poiché in caso contrario sussiste un forte rischio di un loro malfunzionamento e successiva avaria che comprometterebbe il loro impiego nella restante stagione irrigua.

L’unica possibilità è limitare la superficie irrigabile. Se si volesse continuare, infatti, a mantenere l’esercizio irriguo sull’intera superficie (700 ettari) destinati all’irrigazione, si arriverebbe al risultato che questa non sarebbe sufficiente a garantire il raccolto sull’intero comprensorio e, quindi, con conseguenti danni per tutte le aziende interessate.

Le priorità di irrigazione alle diverse colture disposte in via generale per tutto il comprensorio sono, in ordine decrescente:

1. Colture pluriennali (frutteti e vigneti) che comprendono circa 50 ettari dei comprensori;

2. Coltivazione del mais e medicai (circa 500 ettari);

3. Coltivazione soia primo raccolto e girasole (circa 50 ettari);

4. Coltivazione soia secondo raccolto (circa 90 ettari).

L’indicazione degli ettari registra un margine di tolleranza. Rimane una piccola percentuale di terreni non seminata per motivazioni diverse, che quindi non necessita di irrigazione.

PREVISIONI. Nelle condizioni attuali se non dovessero sopravvenire novità climatiche positive con nuove precipitazioni, il consorzio dovrà provvedere da subito a non assicurare il servizio per quanto riguarda la coltivazione della soia secondo raccolto. L’irrigazione della soia primo raccolto potrà essere ancora mantenuta per alcuni giorni e quindi interrotta se le condizioni impiantistiche lo richiederanno.