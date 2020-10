Maltempo, scatta l'allerta arancione sul Fvg

Un marcato fronte atlantico, preceduto da forti correnti meridionali a tutte le quote, passerà sulla regione sabato pomeriggio. Fino alle 12 di oggi le piogge sono state deboli su bassa pianura e costa, moderate o abbondanti sulle altre zone, con un picco di quasi 40 mm sui Musi. In quota soffia vento da sud-ovest a 70 km/h, sulla costa Scirocco a 30-40 km/h.

Dal pomeriggio, sono attese precipitazioni, anche molto intense, con vento forte e possibili mareggiate sulla costa. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo arancione sul Fvg e gialla sull'area giuliana, in vigore dalle 14 di oggi, venerdì 2, alle 12 di domenica 4 ottobre.

Previsioni meteo

Venerdì 2 ottobre: Fino a stasera sono previste ulteriori piogge da moderate ad abbondanti, localmente temporalesche, più probabili sui monti e pedemontana, meno verso la costa. Il vento da sud sarà moderato e successivamente sostenuto.

Sabato 3 ottobre: Sono previste piogge diffuse, in genere intense, anche temporalesche, localmente molto intense sulle Prealpi e in Carnia, specie nel pomeriggio. Possibile qualche temporale forte. In giornata venti forti da sud sulla costa e in quota, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio con probabili mareggiate e possibile acqua alta. Verso sera attenuazione dei fenomeni.