Maltempo, situazione ancora difficile nel Friuli Occidentale

E' ancora difficile la situazione nel Pordenonese, duramente colpito dai violenti temporali di lunedì sera. Un'ora circa di pioggia incessante e raffiche di vento che nel Friuli Occidentale hanno superato i 100 km/h e danneggiato diverse strutture e abitazioni.

Azzano Decimo e Fiume Veneto i paesi più colpiti, dopo che il 1° agosto scorso erano già stati colpiti duramente dal maltempo. Insomma, ai danni ancora da sanare si sono aggiunti anche quelli dell'altra sera.

Mentre i comandi dei Vigili del fuoco di Gorizia, Trieste e Udine hanno terminato nella serata di ieri gli interventi dovuti al maltempo, i colleghi del comando di Pordenone stanno operando senza sosta per rispondere alle centinaia di richieste ricevute.

Sono circa 300 gli interventi portati a termine in poco più di 36 ore dalle 12 squadre impegnate nelle operazioni. In supporto al personale del comando, dove sono stati raddoppiati i turni passando a turnazioni di 24 ore di lavoro, sta operando a Pordenone personale dei comandi dei Vigili del fuoco di Bologna, Cesena, Cremona, Forlì, Reggio Emilia, Torino e Udine.

Ad Azzano Decimo, in seguito allo scoperchiamento del tetto di un'abitazione, 27 persone sono state evacuate nella sera stessa di lunedì e costrette a trascorrere la notte fuori. Una dozzina di queste ha trovato ospitalità da amici o parenti, mentre altri 12 sono stati temporaneamente accolti in una struttura alberghiera.