Maltempo sul Friuli, un fulmine innesca un incendio

Ondata di maltempo sul Friuli nel pomeriggio, dopo molte ore di afa soffocante. Le prime grandinate sono state segnalate intorno alle 16 nella zona di Fagagna e Mereto di Tomba. Contemporaneamente è stata colpita la zona di Spilimbergo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di un albero caduto sulla sede stradale (non ci sono feriti).

Intorno alle 18 un fulmine caduto su una collina a Travesio ha causato un incendio; per fortuna il rogo non ha minacciato le abitazioni della zona. Sul posto ci sono i pompieri e il personale della forestale.

Attenzione, poi, in autostrada, dove si segnala vento forte tra Redipuglia e Sistiana. A Udine, caduta alberi sulla tangenziale; è in corso la rimozione: si consiglia, quindi, massima attenzione per chi transita.

Un albero caduto è segnalato anche a Gorizia.