Maltempo sul Fvg, allagamenti sulla costa. Si monitora il territorio

Oggi, l'arrivo di una veloce saccatura atlantica sulla regione darà origine a un profondo minimo depressionario sull'Alto Adriatico che porterà sul Fvg neve, piogge molto intense, vento con raffiche molto forti e possibili fenomeni di mareggiate e acqua alta.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile Fvg ha diramato – per tutta la giornata di martedì 22 – un'allerta meteo arancione sulla pianura e la costa friulana e gialla sul resto della regione. L'allerta è stata prorogata - ma con livello giallo - fino alle 12 di giovedì 24 su pianura e costa sempre per possibili criticità legate all'acqua alta.

Previsioni meteo:

Mercoledi 23: nella notte e nelle prime ore del mattino sarà probabile ancora vento da nord-est inizialmente sostenuto in quota e sulla costa, ma che sarà poi in decisa attenuazione nel corso della mattinata. Sulla costa al mattino probabile acqua alta.

Giovedi 24: sulla costa al mattino sarà probabile acqua alta; in giornata non sono poi previsti fenomeni meteorologici significativi.

LA SITUAZIONE ore 12. Le problematiche in corso sono relative al fenomeno dell’acqua alta, che ha raggiunto il picco a Trieste alle 8.30, a Grado alle 8.50 e Lignano alle 9.05. I valori sono stati di poco inferiori a quanto accaduto nell’evento del novembre 2019.

In sala operativa sono giunte segnalazioni di cantine allagate a Muggia, un albero caduto su fili elettrici/telefonici strada da Nimis a Cloz.

A cause dell'alta marea e delle precipitazioni, nella mattinata di oggi, in località Palazzatto, nel territorio comunale di Fiumicello Villa Vicentina, le acque del canale Tiel sono esondate superando un argine e andando ad allagare le campagne circostanti condotte a colture.

I funzionari della Protezione civile regionale hanno raggiunto i magazzini della squadra comunale di Visco per recuperare numerosi sacchetti di sabbia da posizionare poi sull'argine interessato dall'esondazione. In collaborazione con i volontari delle squadre di Campolongo e Visco, 250 sacchetti sono stati consegnati agli operai del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Alberi pericolanti e caduti sulla strada di Podresca, in comune di Prepotto. Interdetta la circolazione a scopo precauzionale. Squadra manutentori del Comune e volontari di Protezione civile sul posto. Nessun ferito. Lo comunica il sindaco.

LA SITUAZIONE al mattino. Le squadre comunali dei volontari di Protezione civile dei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro sono già operativi per monitoraggio del territorio dalle prime ore di oggi.

A Grado porto sommerso, l’ingresso al ponte girevole che collega ad Aquileia è sommerso e quindi non praticabile mentre all’Isola della Schiusa è a bordo banchina.

A Lignano attivato il COC, alta marea uscita a marina Uno ma non desta problemi, porticciolo dei residenti in monitoraggio per l’approssimarsi del picco.

A Duino, marea uscita al Villaggio del Pescatore ma contenuta dalle barriere di protezione.

A Muggia, piazza Nazzareno Sauro allagata con interessamento delle residenze locali comunque protette da paratie preventivamente installate.

A Trieste si segnala acqua di ristagno su carreggiata lungo mare. A Monfalcone, infine, marea uscita al porticciolo ma al momento senza problematiche.

I livelli dei corsi d’acqua sono attualmente sotto il livello di guardia.

"L'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale nella giornata di ieri viste le previsioni con straordinari picchi di alta marea in particolare a Grado e a Lignano Sabbiadoro, ha permesso di mettere in sicurezza il territorio e di limitare i danni dell'evento avverso". Lo comunica il vicegovernatore e assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

"Il picco di marea previsto per le 9 di oggi è risultato più alto di quanto preventivato inizialmente - fa notare Riccardi -, ciononostante, grazie alle squadre comunali di Protezione Civile, in stretto collegamento con la Sala operativa regionale,gli allagamenti sono stati contenuti".

I picchi di marea hanno raggiunto un metro e 66 a Grado alle 9; 3 metri e 8 cm a Trieste; un metro e 55 a Lignano Sabbiadoro; un metro e 85 a Marano Lagunare; un metro e 56 a Monfalcone. Alle 10 tutti i mareografi indicano il livello della marea in calo. "Per quanto riguarda la marea il peggio sembra quindi essere passato. Nelle prossime ore e fino a questa sera è attesa bora forte fino a 120 km orari sulla cosa con probabili mareggiate verso ovest, quindi di fatto l'area di Lignano Sabbiadoro. Confermate piogge localmente intense e nevicate abbondanti dalle 12 alle 18 di oggi".

"Un centinaio i volontari di Protezione civile in campo cui va il nostro ringraziamento. Monitoreremo l'evolversi delle condizioni meteo per tutta la giornata in piena sinergia con tutte le forze in campo".

"Abbiamo stanziato 300.000 euro per intervenire, se dovesse essere necessario, in emergenza, per riparare ai danni che l'ondata di maltempo prevista per la giornata di oggi, dovesse causare sul territorio del Friuli Venezia Giulia", ricorda Riccard che, nella giornata di ieri, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, in conseguenza degli eventi metereologici avversi previsti per oggi. "Come di consueto - ricorda Riccardi - gli stati di preallarme rosso o arancione prevedono l'emissione di un decreto di impegno di fondi da impiegare per interventi di somma urgenza nel momento in cui si renda necessario agire tempestivamente per contenere i danni causati dall'ondata di maltempo, a tutela della popolazione, delle infrastrutture e in generale del territorio".

"L'obiettivo è come sempre quello di essere pronti nel momento dell'emergenza per intervenire in maniera puntuale ed efficace laddove potessero verificarsi danni causati da eventi meteo avversi, per contenere e limitare il loro effetto sul territorio della nostra regione e sulle comunità che lo abitano" ha concluso Riccardi.

PREVISIONI. Sono previste piogge diffuse, in genere intense o anche molto intense, con nevicate da abbondanti ad intense oltre i 1000-1200 metri circa sulle Prealpi, oltre 800 metri circa sulle zone alpine interne, probabilmente fino a 600 metri circa in Valcanale. Sulla costa soffierà Bora forte o anche molto forte, fino a 100-120 km/h. Su tutta la costa acqua alta, con maggiore probabilità a Grado e a Lignano, dove saranno probabili anche mareggiate.

Ricordiamo che il sindaco di Grado, Claudio Kovatsch, ha disposto, con un'ordinanza, per l'intera giornata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi l'asilo nido comunale e quello parrocchiale. Inoltre, sempre a tutela della pubblica incolumità, è prevista la chiusura dei cimiteri cittadini, degli impianti sportivi a gestione pubblica, ma anche l'interdizione, a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici e aree giochi e l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi lungo le fasce di rispetto di dieci metri dai canali che attraversano Grado e da fronte mare.

Saranno invece aperti i varchi videosorvegliati d'accesso alle aree pedonali cittadine, fino alle 12 del 23 novembre, per consentire la sosta dei veicoli in aree più elevate della città ed evitare danni da possibile acqua alta. Anche il Municipio resterà chiuso, erogando comunque i servizi di emergenza.

A causa dell'ondata di maltempo anche il Comune di Trieste ha preso provvedimenti: chiusi per l'intera giornata i giardini pubblici. A Muggia, a causa di possibile acqua alta, il Duomo sarà inaccessibile fino alla fine dell'emergenza.