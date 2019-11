Maltempo, sul Fvg nuovo allerta meteo

Mentre è appena iniziata la conta dei danni dopo la violenta mareggiata che ha colpito la costa e la Bassa Friulana, sul Fvg è in arrivo una nuova ondata di maltempo. Proprio alla luce delle previsioni, la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo, in vigore dalle 6 di venerdì 15 alle 12 di sabato 16 novembre. Il livello di criticità sarà arancione su pianura e costa, giallo sul resto della regione.

SITUAZIONE ATTUALE. Una depressione atlantica venerdì convoglierà un fronte sull'Italia, in movimento da ovest verso est. Sulla Regione venerdì mattina ed in giornata affluiranno correnti da sud-est molto umide; nel pomeriggio-sera passerà il fronte con rotazione dei venti da sud-est a sud-ovest.

PREVISIONI METEO

Venerdì 15 novembre: piogge intense, molto intense sulle zone occidentali, specie sulle Prealpi Carniche ed in Carnia; su tutte le zone possibili anche temporali specie nel pomeriggio-sera. Nevicate intense in quota, oltre 1600-1800 m sulle Alpi e a 1800-2000 m sulle Prealpi, in serata fino a 1500 m circa. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa, specie al pomeriggio, in rotazione a Libeccio in serata; vento da sud da sostenuto a forte in quota. Sulla costa condizioni atmosferiche favorevoli alle mareggiate e all'acqua alta.

Sabato 16 novembre: Sabato mattina e in giornata cielo variabile senza precipitazioni fino al tardo pomeriggio.