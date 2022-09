Maltempo sul Fvg, salvato dalla piena dell'Isonzo

Abbondanti precipitazioni sono in corso da questa mattina sul Friuli Venezia Giulia, in particolare sull’Isontino. Un violento nubifragio si è abbattuto, tra le 9 e le 11, sulla città di Gorizia, ma non si registrano particolari richieste d'intervento. Brusco calo delle temperature in montagna, soprattutto nel Tarvisiano.

La fascia maggiormente colpita dalla perturbazione è stata quella limitrofa al fiume Isonzo, con il livello del corso d’acqua che, soprattutto nella zona di Sagrado, si è alzato notevolmente, sia per le abbondanti precipitazioni delle ultime ore sia per l’effetto dell’apertura di una diga nella vicina Slovenia.

E proprio dalla piena dell'Isonzo questa mattina è stato salvato un migrante di 35 anni, che aveva trascorso la notte bivaccando sotto uno dei piloni del ponte lungo la regionale 305, tra Gradisca e Sagrado. Intorno alle 9, un passante ha allertato il 112, vedendo lo straniero in difficoltà. Il livello del fiume si era notevolmente alzato e lui, di fatto, era rimasto bloccato, con l’acqua che stava salendo rapidamente.

Sul posto due squadre del comando Vigili del fuoco di Gorizia che, dopo aver valutato la situazione, hanno deciso di recuperarlo issandolo sul ponte con tecniche di derivazione speleo-alpinistica. Dopo aver preparato la manovra di 'calata e recupero', un pompiere è stato calato dal ponte fino a raggiungere l’uomo in pericolo che è stato imbragato e poi, assieme al soccorritore, è stato issato fino a raggiungere il piano stradale.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa 40 minuti; lo straniero era in buone condizioni fisiche e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario. Sul posto, per quanto di competenza, personale dell’Arma dei Carabinieri.

La Squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Sagrado è intervenuta questa mattina, dalle 10 alle 13, in località Poggio Terza Armata, per aiutare due famiglie le cui abitazioni erano state allagate. Con l'impiego delle pompe, i volontari hanno aspirato l'acqua in otto stanze, garantendo il ripristino dei luoghi.

Ricordiamo che l'allerta meteo, diramata dalla Protezione civile Fvg, resta ancora in vigore per tutta la giornata. Nel pomeriggio, infatti, sono attese nuove piogge, anche intense.