Maltempo sul Fvg, scatta l'allerta meteo

Un intenso fronte freddo atlantico interesserà la regione in serata e nella prima parte della notte e sull'Alto Adriatico affluiranno correnti sciroccali sostenute. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile Fvg ha diramato un allerta meteo di livello giallo, su tutta la regione, dalle 18 di lunedì 1 novembre alle 8 di martedì 2 per piogge intense, vento forte e possibili mareggiate sulla costa.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo dell'Osmer

Per lunedì 1 novembre: nel pomeriggio piogge in genere moderate. In serata e nella prima parte della notte piogge intense o molto intense, anche temporalesche, specie sul Pordenonese, probabilmente meno consistenti invece sul Tarvisiano e sulla costa orientale. In serata soffierà Scirocco forte sulla costa occidentale, sostenuto ad est, con rotazione a Libeccio sostenuto nella notte. Possibili mareggiate e acqua alta fra Lignano e Grado.