Maltempo, tanti gli interventi nel corso della notte

Numerosi gli interventi legati al maltempo in tutta la regione.

Diversi i quadri elettrici in fiamme nella notte: in un'abitazione a Cormons, all'impianto fotovoltaico; a Lucinico di Gorizia, in via della Stesa, fiamme in una cabina elettrica dell'Enel, causata da una caduta di un fulmine; a San Vito al Torre in due abitazioni in via Trieste quadri elettrici in fiamme, sempre causati da scariche atmosferiche. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia.

Un albero è caduto verso le 23.30 in via Androna della Pergola, a Gorizia, spazio utilizzato come posteggio. Nessun danno a vetture o a persone. La pianta è stata completamente sradicata. Lungo l'ex provinciale 19, tra San Canzian d'Isonzo e Grado, i pompieri del Distaccamento di Monfalcone sono intervenuti per una fuoriuscita autonoma di una vettura, causa maltempo. Il conducente è stato affidato alle cure dei sanitari. Sul posto i Carabinieri per rilievi, accertamenti e viabilità.

A Majano, in località di San Tommaso, le forti raffiche di vento hanno spezzato alcuni rami e uno è finito contro il parabrezza di un camion in transito. I pompieri sono intervenuti subito in quel punto, all'altezza di via Rio Gelato, anche per rimuovere una grossa pianta che stava per schiantarsi sulla carreggiata. Fortunatamente il conducente del mezzo non è rimasto ferito. Impegnati negli interventi anche i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli.

Altro incidente a Madrisio di Fagagna, in via Farla, sempre per il maltempo, intorno alle 19. Il conducente di un furgoncino non è riuscito a evitare un grosso albero caduto sulla carreggiata. Ci è andato a sbattere contro, fortunatamente senza rimanere ferito. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 21.

A Cassacco una macchina è finita fuori strada sempre a causa del maltempo. Si tratta di un'Opel Corsa condotta da una donna della zona che è andata a finire in un canale, di traverso. Illesa la conducente.

In Carnia, a Piani di Luzza, nel comune di Forni Avoltri, a causa della neve, si sono presentate problematiche di transito lungo la viabilità che porta a Sappada. Diversi i veicoli finiti di traverso a causa del manto bianco. Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi meccanici, personale del comune e i Carabinieri. Le prime segnalazioni sono giunte poco dopo le 19.

Difficoltà per la presenza di neve anche ad Ampezzo lungo la statale 52. Alcuni mezzi non riuscivano a procedere già intorno alle 20 e un camion è finito di traverso.

A Buia, lungo la Osovana, un incidente ha coinvolto un mezzo pesante, rimasto bloccato con un semiasse spaccato; illeso il conducente, il mezzo è stato recuperato da un carroattrezzi.

A Gonars lungo la regionale 252 caduta alberi con intralcio per la circolazione. Tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine che hanno liberato la carreggiata dopo un'ora di lavoro.

In via Udine, a Rivignano Teor, un grosso albero è finito sulla carreggiata dell'ex provinciale 7, lungo la direttrice che poi conduce a Flambro di Talmassons. Sul posto i pompieri del Distaccamento di Latisana che hanno rimosso la pianta e ripristinato la viabilità.

A Bagnaria Arsa, lungo la statale 14 le forti raffiche di vento hanno fatto schiantare sulla carreggiata a numerosi alberi e rami che hanno creato disagi per la circolazione.

Alberi caduti anche a Codroipo, Bertiolo e Basiliano. Diversi gli allarmi scattati a causa degli sbalzi di corrente originati dal maltempo.