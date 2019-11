Maltempo, temporali e neve sul Fvg

Come preannunciato, oggi è prevista una giornata caratterizzata da forti precipitazioni, a tratti anche temporalesche. Per questo, lo ricordiamo, la Protezione civile regionale ha diramato – fino a domattina – un allerta meteo di livello giallo.

LA SITUAZIONE. Il fronte che sta interessando la regione avrà i suoi maggiori effetti nel pomeriggio. Fino alle 11 sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i mille metri circa in Carnia verso il Cadore e oltre i 1.500 metri verso le Giulie. Sulle Prealpi neve oltre i 1.700 metri circa.

PREVISIONI. Dalle 12.20 sono previste precipitazioni intense, anche temporalesche su pianura e costa. La quota neve sarà attorno ai 1.800 metri circa sulle Prealpi, 1.500 circa sulle Alpi con oscillazioni, verso il Cadore, fino a mille metri circa; saranno possibili accumuli importanti anche al di sotto dei 1.500 metri di quota. Vento sostenuto da sud sulla costa e in quota sui monti. Zero termico in genere sui 2.000 metri. Per la notte sono previste residue precipitazioni, meno continue ma localmente temporalesche con zero termico in abbassamento a 1.700 metri circa.

Sabato 9: di notte e al mattino possibili precipitazioni residue, localmente anche temporalesche, più probabili a est. In giornata miglioramento con cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, varabile sui monti. Possibile qualche nebbia notturna in pianura e nelle valli.

Domenica 10: al mattino cielo poco nuvoloso e variabile a est; in giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone.