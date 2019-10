Maltempo, tromba d'aria a Latisana

Tromba d'aria a Pertegada di Latisana (esattamente in località Picchi): il maltempo si è poi diretto verso Cervignano senza causare danni in quella località.

Le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiato un capannone in località Picchi, sempre nel comune di Latisana. Esattamente lungo via Forte dal civico 57 e fino al 67 la tromba d'aria ha danneggiato un insieme di abitazioni scoperchiando o danneggiando comunque in maniera piuttosto grave diversi tetti (i danni sarebbero importanti). Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza degli edifici; elementi sono volati ovunque; non ci sarebbero persone ferite (resta comunque da accertare). Tromba marina anche nel porto di Marano Lagunare.