Maltempo, tutta la Bassa sott’acqua

L’ondata di maltempo ha messo in ginocchio tutta la costa e buona parte della Bassa Friulana. Da ieri sera, il livello dell’acqua ha iniziato ad alzarsi, con allagamenti che hanno interessato numerose località, da Trieste a Lignano, passando per Grado e la Laguna. Moltissime le strade chiuse. I volontari della Protezione civile sono al lavoro per limitare i danni.

L'acqua alta sulla costa, complice anche la forte Bora, ha registrato valori decisamente superiori a quelli previsti dai modelli di simulazione. Nella notte, il livello dell'allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale è stato modificato, da giallo ad arancione, sulla pianura e la costa. Questa mattina, infatti, è attesa una nuova ondata.

LA SITUAZIONE. A Lignano è insediato il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio del prossimo picco di marea, previsto intorno alle 10. Durante la notte sono proseguite le operazioni di svuotamento di locali allagati e assistenza alla popolazione, in sinergia con le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco. I tecnici di E-distribuzione sono ancora impegnati per il ripristino di alcune zone colpite da black-out.

Situazione molto critica sull’Isola d'Oro che ha registrato allagamenti e danni. Le strade in entrata sono state chiuse per precauzione, compresa la SR 352, mentre le scuole, a Grado e a Fossalon, asili compresi, non hanno aperto. Da segnalare, fatto raro, che l’acqua ha raggiunto anche la Basilica di Sant’Eufemia, uno dei punti più alti del centro storico gradese, allagando alcune aree.

Preoccupazioni anche a Latisana e nei comuni lungo l'Isonzo, osservato speciale in queste ore. Problemi anche ad Aquileia dove diverse case sono state allagate, raggiunte dall'acqua esondata dal Natissa non protetto dagli argini. Il sindaco Emanuele Zorino ha disposto la chiusura di tutte le scuole. Acqua alta anche ad Aprilia Marittima. Disagi sulla statale 352, a Precenicco in località Pertegada, e a Monfalcone in via Marina Nova.

Disagi anche a Muggia e a Duino, in località Villaggio del Pescatore; anche qui è stata chiusa la scuola dell'infanzia. A Trieste si segnalano alta marea e rallentamenti lungo le Rive e strade limitrofe. Allagata piazza Unità. Piazza Tommaseo e via Canal Piccolo sono chiuse al transito a causa dell’acqua alta, così come via Genova da piazza Ponterosso alle Rive, via Cadorna da via Venezian e via Diaz.

Si segnala il cedimento parziale dell’argine destro sul canale del Brancolo. La marea alle 22 ha fatto registrare il valore di 179 centimetri a Grado e di 176 a Trieste.