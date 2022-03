Maltratta e perseguita la ex, anche davanti ai figli

A inizio febbraio, il Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi della Polizia Locale di Trieste si è occupato di un caso di violenza domestica e atti persecutori. Da una precedente denuncia della moglie nei confronti dell'ex marito per maltrattamenti, violenze e minacce, subite durante il matrimonio e che avevano portato alla loro separazione, era già in corso un procedimento penale con rinvio a giudizio dell'uomo e la prima udienza era imminente.

Nonostante ciò, l'indagato aveva continuato a molestare, perseguitare e minacciare la ex. In un paio di occasioni, sarebbe entrato nell'abitazione della donna, aggredendola e danneggiando l'appartamento. A febbraio, dopo averla pedinata fin sotto casa, l'avrebbe aggredita con un coltello ferendola alla mano.

Temendo per la propria incolumità, la donna ha chiesto aiuto agli agenti della Municipale, riferendo l'ultimo episodio di aggressione fisica, insieme ad altri - non ancora denunciati - avvenuti in precedenza, alcuni anche davanti ai figli.

I nuovi fatti hanno consentito l'applicazione del codice rosso, la procedura d'urgenza prevista per i reati di violenza domestica: il Nucleo ha subito comunicato la situazione all'Autorità Giudiziaria, ricevendo la delega per ulteriori indagini grazie alle quali gli agenti hanno raccolto sufficienti elementi a carico dell'uomo, attestando la persistenza di un pericolo concreto, attuale e rilevante ai danni della donna.

Il Giudice per le indagini preliminari, a protezione della vittima, ha disposto nei confronti dell'ex-marito la misura cautelare della custodia in carcere.