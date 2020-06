Maltratta e picchia il padre per anni, arrestato

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Pordenone, Giorgio Cozzarini, su richiesta del pm Federico Baldo, un 52enne pordenonese per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali pluriaggravate.

Il grave contesto familiare è emerso, in tutta la sua crudezza, nel pomeriggio di lunedì 25 maggio quando, nell’ambito dei servizi per il contenimento del Covid-19, alla Questura è arrivata una richiesta di aiuto da un signore 84enne, aggredito e colpito dal figlio convivente con un bastone. I poliziotti della Volante hanno prestato soccorso alla vittima, che presentava evidenti ecchimosi e segni di percosse in particolare al braccio sinistro, con il quale aveva tentato di difendersi dai colpi inferti dal 52enne.

L’anziano è stato prima accompagnato al Pronto Soccorso, dove gli sono state diagnosticate contusioni ed ecchimosi al gomito sinistro e poi accompagnato in Questura per formalizzare la denuncia-querela nei confronti del figlio. L’uomo ha raccontato uno spaccato di maltrattamenti e violenze che si protraeva da più di sei anni. Oltre a schiaffi, pugni e colpi di bastone, c'erano anche le violenze psicologiche, che avevano costretto più volte l’anziano a ricorrere alle cure mediche. Il padre non aveva mai denunciato nella speranza che prima o poi le aggressioni del figlio terminassero.

L’epilogo, invece, nel pomeriggio del 25 maggio, quando gli Agenti della Volante, hanno bloccato il 52enne, sequestrando anche il bastone in legno usato per picchiare il padre.

Trattandosi di un caso di codice rosso, il pm ha chiesto e ottenuto dal Giudice un provvedimento di allontanamento dall’abitazione a carico del 52enne pordenonese che, nonostante il divieto, continuava a presentarsi a casa dell’anziano genitore, minacciandolo per quanto fatto. Da qui, la richiesta di custodia cautelare in carcere, emessa ieri, con l’esecuzione da parte dei poliziotti che hanno bloccato l’uomo ancora nelle vicinanze della casa paterna.

Al termine delle incombenze di rito il 52enne è stato portato in carcere a Udine.