Maltratta i parenti, allontanato un 70enne

Ieri, a Codroipo, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Udine, per l'applicazione, a carico di un uomo di 70 anni residente in un comune del Medio Friuli, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal proprio fratello, dalla cognata e dal nipote.

È stata la donna, residente nello stesso paese, che ha deciso di sporgere denuncia, a giugno, per maltrattamenti contro i familiari e minaccia, ma non solo.

La querela era stata presentata anche per disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone e per violenza privata, in relazione a condotte che risalgono al gennaio del 2020. Dopo le indagini dei militari dell'Arma è scattata, quindi, la misura cautelare e il 70enne non potrà più avvicinarsi al fratello, alla cognata e al nipote.