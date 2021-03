Maltratta la madre, allontanato da casa

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Udine hanno dato esecuzione all'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine, per il reato di maltrattamento in famiglia, a carico di un ragazzo di 23 anni pregiudicato, residente nel capoluogo friulano.

Il giovane è destinatario del provvedimento perché, lo scorso dicembre, ha causato alla madre, di 61 anni, convivente, lesioni personali lievi e ha tenuto nei suoi confronti comportamenti violenti.