Maltrattamenti, chiesti in totale sette anni e mezzo di carcere

Due anni e sei mesi di carcere per ognuno, per un totale di sette anni e sei mesi di reclusione. E’ la richiesta del Pm nei confronti dei tre infermieri ex dipendenti della sede tolmezzina della Comunità Piergiorgio, sotto processo in Tribunale a Udine per maltrattamenti su alcuni disabili psichiatrici. Secondo l’imputazione, questi sarebbero avvenuti tra il 2008 e il 2015 nella struttura di Caneva in un clima di sopraffazione e violenza.

Un clima che, per il loro difensore, l’avvocato Remo Anzovino, era di tutt’altro tipo. Il legale ha spiegato che, trattandosi di pochi episodi in un lungo arco di tempo, mancano i presupposti del reato di maltrattamento. E’ vero che venne usata la forza su alcuni utenti, ma solo per contenerne l’aggressività e salvaguardare la salute loro e degli altri ospiti. Si trattò, quindi di stato di necessità e dell’adempimento di un dovere. Infine, Anzovino ha sottolineato l’inattendibilità della testimonianza chiave del processo.

Durante la discussione, i legali delle famiglie della vittime hanno sottolineato anche la responsabilità dei vertici della Comunità Piergiorgio. Di parere avverso il difensore della Comunità, l’avvocato Sebastiano Mascherin, che ha ribattuto come la struttura di Caneva di Tolmezzo era attrezzata a ospitare insieme disabili fisici e psichiatrici.

La sentenza è attesa per fine mese.