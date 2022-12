Maltrattamenti, droga e furti, scatta l'espulsione

Ieri è scattata l’espulsione, con allontanamento dal territorio nazionale, di un 39enne cittadino albanese, con a suo carico una condanna per detenzione di stupefacenti e numerosi precedenti di Polizia.

Il provvedimento è stato eseguito da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone con accompagnamento all’aeroporto di Treviso e imbarco su volo diretto a Tirana.

Il 39enne, già in possesso di permesso di soggiorno, nell’ultimo anno era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e furto, reati a seguito dei quali il Questore ha applicato la misura di prevenzione dell’avviso orale e il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il 30 novembre, il Prefetto di Pordenone ha emesso a suo carico il decreto di espulsione, convalidato dal Giudice di Pace, al quale hanno dato esecuzione gli agenti della Polizia di Stato.