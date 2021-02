Maltrattamenti e violenza sessuale su moglie e figlie, arrestato

Un 44enne albanese, destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 13 aprile 2018 dalla Procura di Udine, è stato arrestato per maltrattamenti e violenze sessuali commesse a Udine nei confronti di una delle figlie minori. L'uomo, che si era reso latitante, è stato arrestato il 3 febbraio al valico ferroviario del Brennero dagli agenti della Questura e del Commissariato della Polizia di Stato di Udine. Era scappato dall'Italia prima che la condanna venisse emessa.

Ora dovrà scontare una pena di 10 anni di reclusione. Il provvedimento penale dispone anche la perdita della responsabilità genitoriale e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori.

Le indagini erano partite a inizio 2015, quando agli uomini della Squadra Mobile era giunta una segnalazione degli organi scolastici di una delle figlie minori dell’uomo. Il quadro investigativo ha poi fatto emergere un quadro di abusi, violenze fisiche e psicologiche, che il padre ha posto in essere nei confronti di moglie e figlie e, in particolare, nei confronti di una di queste. Per porre fine all'incubo, il nucleo famigliare era stato collocato in una struttura protetta.

Le lunghe e articolate ricerche compiute dalla Mobile hanno permesso di accertare che il fuggitivo si era trasferito in Germania, in una cittadina nelle vicinanze di Colonia. Il monitoraggio dell’uomo ha permesso di accertare la sua presenza a bordo di un treno che, da Colonia, l’avrebbe riportato a Udine.