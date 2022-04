Maltrattamenti in classe, condannato professore della Bassa

“Sono soddisfatta perché mio figlio è stato riabilitato, ma da allora ha cambiato carattere e non è più lo stesso”. E’ il commento di una mamma il cui figlio è stato maltrattato da un professore, oggi condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa, dal Tribunale di Udine. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha imposto all’insegnante di versare a madre e figlio, in solido con il ministero dell’Istruzione, una provvisionale di 14mila euro.



L’accusa, però, era molto più ampia. All’uomo, un 60enne, erano contestati una decina di episodi nei confronti di otto ragazzi di due scuole medie della Bassa friulana. Stando alle imputazioni, tra il 2016 e il 2017, l’insegnante li aveva maltrattati verbalmente, anche con riferimenti a sfondo sessuale, e in alcune occasioni aveva usato violenza fisica. Il pm aveva chiesto 4 anni di carcere. Tuttavia, con l’eccezione di un caso, il giudice ha assolto il professore perché il fatto non costituisce reato.



“Spiace che la vicenda - dice il legale della mamma, l’avvocato Patrizio Palermo - non sia stata fermata prima di finire in aula. La scuola avrebbe dovuto prendere provvedimenti prima che si verificassero le condotte del professore”.



Il caso, tuttavia, non è chiuso perché il difensore dell’insegnante, l’avvocato Andrea Sandra, ha annunciato ricorso. “L’impianto accusatorio è stato ridimensionato - afferma - a un solo caso e restano dubbi sulla sua fondatezza”.