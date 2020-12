Maltrattamenti in famiglia, 17enne allontanato da casa

Maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia aggravata. Questa volta, il protagonista di una triste vicenda di violenza tra le mura domestiche è un ragazzo di soli 17 anni. Ieri, i Carabinieri della stazione di Martignacco hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale dei Minorenni di Trieste; il ragazzo è stato portato in una comunità per minori che sorge in provincia di Venezia. Il giovane, che vive a Pasian di Prato, ha già precedenti di polizia.

Il 21 novembre, a seguito dell'ennesimo dissidio con il padre, si è reso responsabile di lesioni, sebbene lievi, e di minaccia aggravata nei confronti del genitore. A quel punto è stato allontanato da casa.