Maltrattamenti in famiglia e immigrazione clandestina, due arresti

Ieri, personale della Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale Procura, dell’Ufficio del Gip presso il Tribunale di Trieste e della Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha arrestato due cittadini rumeni, di 45 e 43 anni, destinatari di un mandato di arresto internazionale.

La Squadra Mobile della Questura di Udine, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Fiumicino, ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, disposto dalla locale Procura il 12 febbraio 2020, nei confronti di un 45enne condannato a sei anni, due mesi e 14 giorni di reclusione, a seguito delle sentenze dei Tribunali di Ravenna e Udine, per alcuni reati commessi fra il 2000 e il 2011.

Il soggetto, residente in provincia di Ravenna fino al 2012, quando ha lasciato il territorio nazionale, si è distinto per episodi violenti, che lo hanno portato a numerose denunce per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, simulazione di reato, ricettazione, furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

In particolare ha posto in essere maltrattamenti nei confronti della convivente, con numerosi episodi di violenze fisiche che hanno richiesto l’intervento degli organi di Polizia e cure sanitarie; atti persecutori nei confronti di una giovane, residente in provincia di Ravenna, che ha accusato una grave forma di stress psicologico; furto aggravato di alcuni apparati elettronici, per un ingente valore, asportando con violenza i sistemi antitaccheggio, in un negozio di una nota catena di distribuzione; minacce e resistenza nei confronti dei Vigili Urbani di Ravenna, a seguito di un controllo e di una serie di contestazioni che gli venivano addebitate; la guida senza patente, contestata a Malborghetto, mentre era alla guida di un veicolo di proprietà di un connazionale.

Le indagini, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il 16 febbraio avevano permesso il suo rintraccio a Turda, in Romania, quanto è stato arrestato grazie a un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura di Udine. Ultimate le pratiche di rito è stato accompagnato nel carcere di Carinola.

Sempre ieri, con il personale della Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino, è stata data esecuzione alla misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trieste il 30 marzo 2015, nei confronti di un 43enne indagato assieme a due connazionali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli episodi contestati sono avvenuti fra il 24 e il 26 ottobre 2014, quando il cittadino rumeno favoriva l’ingresso illegale in Italia di cittadini mediorientali, attraverso il confine di Tarvisio, provenienti dall’Ungheria.

Nel primo caso sono stati rintracciati 25 soggetti e nel secondo 33, sempre di nazionalità afgana e pakistana; nel secondo caso, il personale della Polizia di Frontiera di Tarvisio aveva arrestato il passeur. In quell’ultima a circostanza, i 33 clandestini erano stipati in un furgone con targa inglese, guidato da un 40enne rumeno e, dalle testimonianze raccolte, era emerso che non avevano ricevuto cibo né acqua per il loro trasferimento in Italia dall’Ungheria e che tutto il viaggio era stato compiuto ammassati e in piedi sul mezzo.

Le indagini compiute dalla Polizia di Frontiera di Tarvisio hanno permesso di acclarare che l’estradato era un componente di spicco di una consorteria criminale transfrontaliera e aveva il compito di fare da staffetta per comunicare i controlli delle forze dell’ordine durante il tragitto.

L’investigazione aveva anche permesso, in sinergia con le Autorità rumene e bulgare, di documentare e attribuire al gruppo criminale in questione diversi episodi riguardanti il rintraccio di clandestini, avvenuti nella zona del Tarvisiano. L’uomo, nei mesi scorsi era stato rintracciato nella nazione di origine e tratto in arresto grazie a un mandato europeo predisposto dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Trieste. Ultimati gli atti di rito, è stato accompagnato nel carcere di Prato.