Maltrattamenti in famiglia, scatta l'espulsione

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge, violazione di domicilio, danneggiamento, guida sotto l’influenza dell’alcool e furto. E’ la lunga lista di reati per i quali un 41enne rumeno, già residente nel Friuli Occidentale, era stato condannato.

Nei giorni scorsi, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine ha proceduto al suo rimpatrio.

Nel 2016, l’uomo era già stato allontanato dall’Italia per motivi di pubblica sicurezza in ottemperanza a un provvedimento emesso dal Prefetto di Trieste ma, in seguito, essendo divenuta definitiva la condanna per cumulo di reati, nell’aprile del 2019 era stato rintracciato in Austria e, grazie a un mandato d’arresto europeo spiccato dalla procura della Repubblica di Trieste, era stato arrestato oltralpe e incarcerato a Tolmezzo, dove ha scontato tre anni e tre mesi di reclusione.

Appena scarcerato è stato munito di decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Udine. La Questura udinese si è così adoperata per far sì che il cittadino rumeno fosse trattenuto nel centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca Isonzo, in attesa di organizzare il suo rimpatrio, con un volo diretto per Bacau (Romania).