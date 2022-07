Maltrattamenti in Rsa, denunciati sette operatori

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Udine hanno scoperto un nuovo caso di maltrattamenti ai danni di anziani non autosufficienti nella Rsa Sereni Orizzonti di Aiello del Friuli.

Oggi, i militari, coadiuvati in fase esecutiva dai colleghi del Nas di Treviso e dei Comandi provinciali competenti, hanno dato esecuzione a sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone, emessa dal Gip del Tribunale di Udine su richiesta della Procura della Repubblica.

Nello specifico si tratta di quattro arresti domiciliari, due divieti di avvicinamento alla persona offesa e contestuale divieto di esercitare la professione e un divieto di esercitare la professione sanitaria.

L’indagine era stata avviata dal Nas nel 2021, a seguito di alcune segnalazioni di comportamenti anomali nei confronti di più ospiti di una residenza per anziani non autosufficienti friulana.

Le successive attività investigative svolte dai militari dell’Arma, anche con l’ausilio di varie attività tecniche, hanno permesso di documentare numerosi episodi di minacce, ingiurie e anche di episodi di abbandono ai danni di alcuni ospiti della struttura sanitaria, purtroppo tutti anziani e indifesi proprio perché non autosufficienti.

Le fonti di prova ottenute dal personale del Nas di Udine hanno consentito al Gip del Tribunale di Udine di emettere le misure cautelari, richieste dalla locale Procura della Repubblica.

I destinatari del provvedimento sono tutti operatori che, con varie qualifiche, lavoravano nella struttura assistenziale e, nel periodo d’indagine, hanno posto in essere comportamenti ritenuti allo stato di rilevanza penale come minacce e offese.

Le condotte dei sette - che in realtà hanno una particolare connotazione di gravità se messe in correlazione allo stato di deficit cognitivo e fisico di cui soffrivano le otto vittime, tutte molto anziane e completamente indifese e, perciò, affidate dai parenti alla struttura assistenziale, per essere aiutate, assistite e vigliate, saranno ora vagliate dai Giudici.

A margine della vicenda, interviene il legale rappresentate di Sereni Orizzonti Gabriele Meluzzi: “Ci teniamo a chiarire che le indagini, come anche riportato dall’ordinanza, hanno preso avvio dalla dirigenza della nostra azienda e attraverso la direttrice della residenza Diana Sokolovskaia i fatti sono stati denunciati alle autorità”.

“Condanniamo fermamente le azioni degli operatori indagati”, dichiara Mario Modolo, direttore del gruppo Sereni Orizzonti. “Se le accuse rispondono al vero si tratta di atteggiamenti inaccettabili che la nostra azienda respinge fermamente. Svolgiamo un’opera di formazione costante degli operatori proprio per prevenire atteggiamenti inappropriati e verifichiamo rigorosamente il possesso di tutti i titoli abilitanti, ma il comportamento dei singoli è talvolta imprevedibile”.

“Per questo motivo abbiamo ritenuto di denunciare immediatamente i fatti appena ne siamo venuti a conoscenza. Abbiamo più volte ipotizzato di dotare le nostre strutture di telecamere, ma di fatto questo non è consentito per ragioni di privacy dei lavoratori (che non possono essere controllati). Dunque non sarebbe per noi possibile provvedere a licenziamenti preventivi non essendo in possesso di prove oggettive. Vogliamo fornire ogni supporto necessario alla magistratura ed abbiamo avviato le procedure interne per il licenziamento degli operatori coinvolti che hanno gravemente danneggiato gli anziani ma anche l’azienda stessa”.