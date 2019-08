Maltrattamenti sulle donne, fidanzatini già violenti alle superiori

Sono sempre di più le donne che si rivolgono al centro antiviolenza “Voce donna”. Nella sede di viale Dante a Pordenone nel 2018 sono stato 216 e nel nuovo centro di Tolmezzo, aperto lo scorso ottobre, sono già 40. Si tratta di persone maltrattate da uomini che trovano la forza, anche dopo anni, di chiedere aiuto e denunciare. E le richieste di arrivano sempre in età più precoce, anche da ragazzine delle scuole superiori.

“Facciamo molta formazione negli istituti scolastici – spiega Anna Campanile, operatrice del centro -. E spesso veniamo avvicinate da ragazzine che ci descrivo fidanzati violenti, che controllano il cellulare e dimostrano un’eccessiva gelosia. Noi cerchiano di far capire loro i segnali di una relazione che può non essere corretta”.

I numeri sono in crescita, soprattutto perché c’è più consapevolezza nel denunciare. “Non aumentano i maltrattamenti – va avanti Campanile - quanto le donne che si fanno avanti, consapevoli di trovare nel nostro centro, come in altri della regione, un appoggio concreto”.

Un’arma in più è rappresentata dalla legge definita “codice rosso” che inasprisce le pene per i maltrattamenti sulle donne e accelera i tempi di intervento, ma ci sono anche delle criticità. “I reati introdotti sono importanti, tuttavia ci sono alcune cose da rivedere – spiega l’operatrice -. Come il fatto che dopo la denuncia del reato la donna debba essere sentita dalle forze dell’ordine entro tre giorni, nei quali di fatto sta ancora convivendo con chi la maltratta e dal quale dovrà tornare dopo la deposizione”.

I segnali da tenere sott’occhio? “Tutte le costrizioni e l’imposizione a non lavorare o essere autonome. All’inizio le violenze sono sempre psicologiche – conclude Campanile – solo alla fine arrivano quelle fisiche, ma allora al situazione può già essere molto grave e liberarsi diventa ancora più complicato”.

I contatti di Voce Donna

Viale Dante, 19 - Pordenone

Tel 0434-21779

www.vocedonnapn.it

Da lunedì a venerdì 8.30 - 12 e 15.30 - 19

Per emergenze 24 su 24 334 3295364 / 331 2179530