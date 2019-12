Maltrattano i bimbi, sospese due insegnanti di scuola materna

Dal mese di aprile, il personale della Squadra Mobile di Udine, coordinato dalla Procura della Repubblica di Udine, ha indagato nei confronti di due insegnanti di una scuola dell'infanzia della provincia di Udine, per il reato di maltrattamenti fisici e morali nei confronti dei piccoli che frequentano la struttura. L'attività è stata eseguita anche attraverso l'utilizzo di riprese audio e video e con l'assunzione di diverse testimonianze.

Le due maestre si rivolgevano ai minori urlando con irritazione e tenendo atteggiamenti manifestamente minacciosi, rivolgendo loro parole offensive. I bambini venivano strattonati e percossi; in una circostanza, un bimbo è stato afferrato per un orecchio e strattonato per alcuni metri. In altre occasioni i piccoli venivano sviliti, umiliati e derisi, davanti ad altri bambini, per come avevano svolto i loro compiti o per essersi fatti la pipì addosso.

Maltrattamenti psicologici anche nei confronti di alcuni bambini stranieri che non comprendevano le disposizioni delle maestre, contribuendo in tal modo a creare tra i bambini della classe un clima di mortificazione e umiliazione tale da incidere negativamente sul loro sviluppo psicofisico.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare la responsabilità delle due insegnanti e hanno permesso al gip, su richiesta del pm della Procura di Udine di emettere nei loro confronti la sospensione dall'insegnamento per otto mesi.