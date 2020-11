Malviventi in azione nella Bassa Friulana, raffica di furti

Raffica di furti nelle Bassa Friulana nelle ultime 48 ore. A Porpetto i malviventi hanno preso di mira due abitazioni che si trovano nella stessa via. In un caso si sono arrampicati sul terrazzino del primo piano utilizzando la grondaia oppure, forse, una scala; hanno rovistato nelle stanze e sono riusciti a trovare alcuni beni di valore (oro e soldi).

Nell'altro appartamento sono riusciti a trovare "solo" una fermacravatte in oro. Danni per l'effrazione degli infissi. La brutta sorpresa da parte dei proprietari delle dimore al loro rientro a casa.

Intrusione, poi, in una casa di Campolongo Tapogliano, dove i ladri hanno trovato una cassaforte a muro che sono riusciti ad aprire, impossessandosi di 400 euro circa in denaro contante e di un orologio in oro.

Stesso copione a Fiumicello Villa Vicentina dove i topi di appartamento hanno agito in assenza della famiglia che si trovava fuori casa per commissioni. Anche in questo caso sono stati rubati monili in oro e contanti.

I colpi sono stati messi a segno tra le 14 e le 21.

Un furto infine in un cantiere di Gonars dove sono stati rubati strumenti da lavoro, tra cui attrezzatura per un piccolo escavatore, per un danno che si aggira attorno ai 5000 euro.