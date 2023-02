Mamma e figlioletto investiti a Udine

Una donna e il suo figlioletto sono stati soccorsi, intorno a mezzogiorno, in seguito a un incidente accaduto in via Aquileia, a Udine. Per cause in corso di accertamento, mentre stava camminando, spingendo il passeggino con il bimbo, è stata urtata da una vettura in transito; mamma e figlio sono stati sbalzati a terra.

Immediata la chiamata al Nue 112: gli infermieri hanno inviato sul posto ambulanza e automedica. La donna e il piccolo sono stati trasportati, entrambi in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.