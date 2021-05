Manager lombardo condannato per violenza sessuale a Udine

Due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e un risarcimento di 10mila euro. E’ la condanna inflitta a Udine dal Tribunale collegiale presieduto da Paolo Alessio Vernì al manager lombardo, oggi 82enne, per violenza sessuale su minore. La pubblica accusa aveva chiesto una pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione, ma il reato è stato riqualificato. L’attenuante della minore gravità del fatto, la vittima fu solo toccata dall’uomo, è stata riconosciuta prevalente sull’aggravante, ovvero che la parte offesa, una ragazza, all’epoca aveva meno di 14 anni.

La vicenda, segnalata all’autorità giudiziaria dall’assistente sociale che seguiva la piccola in Friuli, risale al 2015, quando l’uomo toccò la minore mentre facevano il bagno in mare, al riparo da occhi indiscreti.



Come accennato, oltre alla reclusione poi sospesa, ha condannato l'anziano al versamento di 10mila euro alla parte offesa, rappresentata dall’avvocato Emanuele Iuri per conto del padre della minore. Inoltre, l'uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla misura di sicurezza per un anno e all’interdizione perpetua ai pubblici uffici e al divieto di effettuare servizi e lavori che coinvolgono minori. La sentenza sarà depositata entro 30 giorni.