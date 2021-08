Manca una precedenza e fa cadere uno scooter, pirata della strada in fuga a Monfalcone

Ha mancato la precedenza alla guida dell'auto, uscendo da una laterale, facendo cadere il conducente di uno scooter, costretto a una frenata d'emergenza per evitare l'urto.

Invece di fermarsi e prestare soccorso, l'automobilista è scappato. È successo poco prima delle 12.30 di oggi, a Monfalcone, all'incrocio tra via Fratelli Rosselli e via IX Giugno.

Lo scooter stava transitando lungo un'arteria cittadina a senso unico, quando la vettura è uscita da una laterale senza fermarsi. Il conducente del motorino è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza, dopo diverse chiamate al 112 fatte dagli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e che gli hanno prestato i primissimi aiuti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Città dei Cantieri, comandati da Rudi Bagatto, che adesso stanno cercando di individuare il pirata della strada. Il conducente dello scooter, un uomo di Monfalcone, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.